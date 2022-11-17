Maviş: "Bir bireyin kiminle evleneceğine devletler karar veremez"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, öğretmen sendikaları adına açıklama yaparak, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamama sorunu ile ilgili 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak eyleme destek verdiklerini belirtti.

Maviş, Kıbrıs sorununun yarattığı en önemli sosyal sorunlardan birinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması olduğunu ifade etti. Maviş, “Bir bireyin kiminle evleneceğine devletler karar vermediği gibi, bir bireyin anne ve babasını belirleme hakkı da yoktur” diyerek, Bu gerçekler ortada dururken Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı meselesini siyasi bir malzeme ve pazarlık konusu olarak gören Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan Kıbrıslı Rum siyasi liderliğinin anlayışının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Maviş, iyimser bir tahminle 30 bin kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almasına engel çıkarıldığını belirterek, dokuz sendikanın maddi/manevi sorumluluğunu üstlendiği Eda Hançer Akkor’un açtığı davanın istinaf mahkemesine (supreme court) devam ettiğini ve bununla birlikte dört farklı kategoride davaların alt mahkemede görüşüldüğünü hatırlatarak, İstinaf mahkemesinden olumsuz yanıt çıkması durumunda her dört kategoriyi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıma konusunda tüm sendikalar kararlı olduklarını söyledi.

Maviş, karma evliliklerden doğan çocukların yaşadığı sorunlar ile birlikte Kıbrıslı Türklerin eğitim, öğretim, yükseköğretim, gençlik, spor, ticaret, mali yardım ve dil noktasında da fırsat eşitsizliği yaşadığını belirterek, bu sorunlara da kısaca değindi.

Maviş, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının Kıbrıslı Türklerin günlük hayatlarını kolaylaştırabilecek birçok konuda gereksiz zorluklar çıkarmakta olduğunu belirtti. Maviş, Kuzeyde ikamet eden vatandaşların Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir banka hesabı açamaması, yine aynı şekilde ücretini ödeyerek sağlık sisteminden (GESY) faydalanması gibi benzeri konularda Kıbrıslı Türkler ayrımcılığa maruz kaldığını vurguladı.

Maviş, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki AB Programı olan ‘Erasmus+’ programına Kıbrıslı Türk okul, öğretmen ve öğrencilerinin doğrudan katılımıyla ilgili bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek, bu anlamda ‘Eğitim ve Kültür Tüzüğü’nün oluşturulması gerekliliğini de sözlerine ekledi.

Maviş, belirli kriterleri karşılayan Kıbrıslı Türk üniversitelerinin “Bologna Süreci”ne dahil olması için adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Maviş, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına girmesi halinde Türkçe konuşan Avrupa vatandaşı Kıbrıslı Türklerin uğradığı birçok ayrımcılığın ortadan kalkacağına vurgu yaptı.

Maviş, ayrıca ticari ve insani geçiş koşullarını düzenleyen “Yeşil Hat Tüzüğü”; Kıbrıslı Türklere mali yardımı öngören “Mali Yardım Tüzüğü” ve bir türlü yasalaşamayan “Doğrudan Ticaret Tüzüğü”nün yeniden ele alınması, güncellenmesi, uygulanması ve amacına uygun hizmet etmesi için irade gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı olan Kıbrıslı Türk Toplumunun Resmi olarak Avrupa Birliğinin bir parçası olduğunu belirten Maviş, Kıbrıslı Türklerin fiilen AB'ye dahiliyetini sağlama çabalarının hızlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, bu yönde temaslara devam edeceklerini ifade etti.

"Kimliksizler" grubu Cumartesi yapacakları eyleme destek istedi