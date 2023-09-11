Bir bankaya 500 bin TL para cezası

Merkez Bankası müfettişlerinin denetim yapmasını kısıtlayan, talep edilen belgelerin bir kısmını vermeyen ve müfettişlerin banka verilerine erişimine izin vermeyen bir bankaya, 500 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, Merkez Bankası’nın tüm bankaları denetleme yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Kararı, Barkın okudu…

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar oturumunda bankanın genel müdürlerinden Mustafa Baycan, Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin huzuruna çıktı.

Banka hakkında verilen kararı Yargıç Vedia Berkut Barkın okudu.

Davanın olgularını aktaran Yargıç Barkın, 30 Temmuz 2019 tarihinde Merkez Bankası'na bağlı Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı tarafından Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir bankaya genel denetim yapılması için görevlendirilme yapıldığını söyledi. Görevlendirilen 3 müfettişin 5 Ağustos 2019 tarihinde denetim yapmayı istediklerini bankaya bildirdiğini kaydeden Barkın, bankanın genel müdürlerinin yurt dışında, yardımcısının da rahatsız olduğunu, gerçekleştirilmek istenen denetimde hazır olamayacaklarını müfettişlere bildirdiğini açıkladı.

Barkın, bunun üzerine Merkez Bankası yetkililerinin, 20 Ağustos 2019 tarihinde söz konusu bankadan 5 Ağustos 2018 tarihinde listeleyip, talep ettikleri belgeleri kendilerine verilmesini istediğini söyledi

“Müfettişler sisteme erişmek istedi”

Yargıç, bankanın talep edilen evrakların en erken 27 Ağustos 2019 tarihinde hazır olabileceğini gösteren bir yazıyı Merkez Bankası'na ilettiğini açıkladı.

Barkın, görevlendirilen 3 müfettişin 27 Ağustos 2019 tarihinde bir bankaya denetleme yapmak için gittiklerini; genel müdür yardımcısı Gültaç Özasil’in talep edilen evrakların bir kısmını Merkez Bankası'na verdiğini ancak bu evraklar yeterli olmadığı için müfettişlerin sisteme erişmek istediğini kaydetti.

Yargıç, banka yetkililerinin Merkez Bankası'nın kendilerini denetleme yetkisi olmadığını ve bu konuda dava dosyaladıklarını müfettişlere bildirdiğini, ayrıca sözlü bildirimi yazıp Merkez Bankası'na gönderdiklerini açıkladı.

“Merkez Bankası’nın talep ettiği belgeler ibraz edilmeli”

Yargıç, Merkez Bankası’nın, tüm denetim yetkilerine sahip olduğunu; uluslararası Bankacılık Birimleri Yasanın 15. maddesinin gayet anlaşılır ve açık bir biçimde Bakanlık veya Merkez Bankası tarafından talep edildiği anda tüm belgelerin ibraz edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Mahkum edildi…”

Yargıç tüm olguları değerlendirdiklerini, "Bankanın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri Merkez Bankası tarafından talep edildiği anda ibraz etmemek ve göstermemek" suçundan mahkum ettiklerini söyledi.

Barkın, bankayı 500 bin TL para cezasına çarptırdıklarını açıkladı.