Bir babanın çığlığı! “Çocuğum ölüyor, kurtarın”

YENİDÜZEN’e konuşan gözü yaşlı baba Altıncık, “Market market geziyorum balinin satılmaması için ağlıyorum, yalvarıyorum polis ve belediye lütfen harekete geçsin” diyerek isyan etti.

Lapta’da baba oğulun kaldığı ev içler acısı. Uyuşturucu etkisi altında evi ve eşyaları kullanılmaz hale getiren 23 yaşındaki gencin evi dağıttığı, etrafa sürekli zarar verdiği söyleniyor.

“Bir baba için belki de en acı gerçektir çocuğunu bu bataklıkta görmek. Odasına kapanıyordu, madde aldıktan sonra çok agresifleşip sağa sola zarar veriyordu” ifadelerini kullanan baba Selim Altıncık, oğlunun sürekli tedavi olmayı ret ettiğini anlattı.

Oğlunun sabahtan akşama kadar gözlerinden kan gelene kadar bali kullandığını ifade eden Selim Altıncık, “Ordu pazarında dileniyor bali alsın diye… Hükümet duyarlı olsun… Kaç aile var kendini saklıyor çocukları böyle diye… Ne olur sahip çıksınlar.”

Devrim DEMİR

Uyuşturucu batağına bulaşan oğlu için çalmadığı kapı bırakmayan 49 yaşındaki gözü yaşlı baba Selim Altıncık, oğlunun bataklıktan kurtarılması için devletten yardım eli bekliyor.

YENİDÜZEN’e konuşan gözü yaşlı baba Altıncık, “Market market geziyorum balinin satılmaması için ağlıyorum, yalvarıyorum polis ve belediye lütfen harekete geçsin” diye yalvardı.

Lapta’da baba oğulun kaldığı ev içler acısı. Altıncık, uyuşturucu etkisi altında evi ve eşyaları kullanılmaz hale getiren 23 yaşındaki Y.M.A'nın içine düştüğü durumdan kurtarılmasını istiyor. “Oğlumun bilinci artık kayboldu. Sokak sokak geziyor bali almak için Ordu Pazarı civarında 2 TL dileniyor” sözleri ile yürek burkan acılı baba devlet yetkililerinden yardım istedi, oğlunu kaybetmek istemediğini haykırdı.

İyi bir eğitim hayatı vardı… Çevre faktörü çocukluğunu da bitirdi…

Oğlunun Kıbrıs’ın güneyinde Amerikan Akademisi’nde okuduğunu notlarının ise çok iyi olduğunu anlatan baba Selim Altıncık, “Oğlum Türkçeyi unutmasın diye onu Lapta Yavuzlar Lisesi’ne aldım. 15 yaşından sonra onu kaybettim, çevre faktörü çocukluğunu bitirdi” dedi.

“Evde garip kokular, sonrası oğlumu takibe aldım”

Selim Altıncık, oğlunun uyuşturucuya 15 yaşında başladığını evde garip ve değişik kokular olduğunu fark ettikten sonra önce komşulara da danıştığını daha sonra oğlunu takip etmeye başladığını anlattı.

“Bir baba için belki de en acı gerçekti çocuğunu bu bataklıkta görmek. Odasına kapanıyordu, madde aldıktan sonra çok agresifleşip sağa sola zarar veriyordu” ifadelerini kullanan baba Selim Altıncık, oğlunun sürekli tedavi olmayı ret ettiğini daha sonra askere gittiğini kaydetti.

“Askerden firar etti, bağımlı olduğu için askerliği sonlandırıldı”

9 yıldır oğlunu bataktan kurtarmak için çalmadığı kapı bırakmadığını ifade eden Altıncık, oğlunun askere gittikten sonra çok kez firar ettiğini daha sonra madde bağımlısı olduğu anlaşıldıktan sonra askerliğinin sonlandırıldığını anlattı.

Çaresizce oğlunun kurtulması için her yolu denediğini ifade eden Altıncık, “Askerden çıktı, birkaç yerde işlemesi için iş buldum. Kabul etmedi, tedavi olması için yol göstermek istedim ret etti” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu sattı bir buçuk yıl hapis cezası aldı

“Çok çaresizim, ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek gözyaşlarına hâkim olamayan baba, oğlunun uyuşturucu satmaya başladığını tutuklanarak yargılanıp bir buçuk yıl hapis cezası aldığını söyledi. Bıkmadan çocuğunun kurtulması için peşinden koşan baba, defalarca beraber hastaneye gittiklerini her seferinde tedaviyi ret ederek oğlunun kaçtığını anlattı. Mahkeme emri ile Barış Ruh’ta uzun süre tedavi altına alınabileceği bilgisi edindiğini kaydeden Altıncık, “Bu işlemler için mahkemeye başvurmam gerekiyor, avukat için para lazım. Ben bir yıl işsizdim bulduğum işte karnımı doyurabilirim o kadar param yok” dedi.

Evi kırdı döktü… Çaresiz baba evi terk etti…

Lapta’da yaşadıklarını anlatan Altıncık, oğlunun evi kırıp döktüğünü eşyaları da kullanılmaz hale getirdiğini kaydetti. Oğlunun annesi ile 6 yıl önce boşandıklarını anlatan Selim Altıncık, “Oğlum evi kullanılmaz hale getirdi. Lapta Belediye Başkanı sağ olsun el uzattı. Bana ne zaman öfkelense her şeyi kırdı döktü, evde kullanacak hiçbir şey bırakmadı. Evi terk etmek zorunda kaldım, ben kız kardeşimde kalıyorum o da boş evde kalıyor” sözlerini kullandı.

“Tutuklayıp bir de dövüyorlar”

Yürek yakan sözleri ile bataklığa saplanan 23 yaşındaki gencecik oğlunu kurtarmak için çabalayan Selim Altıncık, oğlunun madde aldıktan sonra çok güçsüz kaldığını anlattı.

“Sabahtan akşama kadar gözlerinden kan gelene kadar” oğlunun bali kullandığını ifade eden Altıncık, “Çok çaresizim bataklığa gömülmüş tüm çocuklarımıza yardım etsinler… Çok genç var, aileler susuyor. Girne’de geçen hafta bir apartmanın üstüne çıkmış bağırdı rahatsızlık verdi polis almış uyarmak için aldılar götürdüler… Bu çocuk madde alınca güçsüz oluyor 4 polisi darp etmiş diye mahkemeye çıkardılar. Dövmesinler onu hiç bir şey bilmiyor.”

Market market geziyor, yalvarıyor, ağlıyor…

Oğlunun kendine de zarar verdiğini anlatan acılı baba, sürekli oğlunu takip ettiğini hangi marketten bali satın aldığını tespit etmesine rağmen önüne geçemediğini söyledi.

“Market market geziyorum, yalvarıyorum, ağlıyorum. Oğlum eriyor, gözlerinden kan geliyor. Belediye polis devreye girmeli marketler denetlenmeli” ifadelerini kullanan baba, “Polis alır içeri atar döver, cezaevine girer orada uyuşturucu temin eder içer. Ben çocuğumu kimden nasıl kurtaracağım? Acılı bir babayım, oğlum gözümün önünde eriyor, yardım edin kurtarın” dedi.

Hükümet ve Sosyal Hizmetlere sitem etti…

Evinin kullanılmaz hale geldiğini, kimsenin yardım eli uzatmadığını söyleyen Altıncık, “Hükümet ve Sosyal Hizmetler nerede? Ben çocuğumu kurtarmak isterim, hangi kapıyı çalsam yüzüme kapandı. Hükümet edenler nerde, Sosyal Hizmetler nerde biz de Kıbrıslıyız, kimden yardım isteyelim” dedi.

“Yarasa gibi etrafımda… Ordu Pazarı’nda dileniyor”

Oğlunun harabeye çevirdiği evi dezenfekte ederek, yeniden birlikte yaşamaya başladıklarını bu kez de bali temin etmek için sürekli kendisinden para istediğini kaydeden Altıncık, “Bu çocuğa sahip çıkın her yeri jiletli çocuğum normal değil, ensesini kesti… Kapatılsın bir yere tedavi görsün. Lapta polisinden şikâyetçi değilim onlar bulunca alıyor içeri götürüp yemeğini yedirip tutuyorlar… Suç işlerse mahkemeye de sevk edilsin ama sadece kendine zarar veriyor çocuğum… Sadece bundan bir ay önce birlikte Barış Ruh’a gittik oradakilerin davranışlarına öfkelendi ve dışarı çıktı orada çalışır vaziyette bir arabayı aldı kaçtı kaza yaptı 2 ay hapis yattı. Hükümet duyarlı olsun… Kaç aile var kendini saklıyor çocukları böyle diye… Ne olur sahip çıksınlar.. Para versem uyutmaz, sabaha kadar etrafımda yarasa gibi döner.”

“Çocuğum ölüyor”

Batağa saplanan çocukların da toplum tarafından dışlandığına değinen Altıncık, oğlunun kurtarılacağı günü bekliyor. “Çocuğum ölüyor” diyen baba, Güvenlik Kuvvetleri’nden yardım istedi. Batağa saplanan bu çocukların kurtarılıp hayata adapte olması için hükümetin de hiçbir faaliyet olmadığını, tedavi merkezi, ıslah evi olmadığına değinen Altıncık,” Arkadaşları vazgeçti, bu çocuk kaldı değişmek istemedi kimse bana sahip çıkmadı çocuğumu kurtarsınlar yeter. Çocuğum ölüyor yardım istiyorum… Sağlık Bakanlığı’na gittim avukat tut diyorlar param yok. Bu çocuklar dışlanıyor bir tek Girne belediyesi sahip çıkıyor bu tarz çocuklara iş vererek hayata kazandırmaya çalışıyor her gün sabahtan akşama kadar madde kullanır. Geçen gün nefes alamıyordu yüzü gözü bali gözlerinden kan geliyordu… Çocuk ne yaptığını bilmez. Oğlumu böyle gördükçe yaşayan bir ölü gibiyim bende” şeklinde konuştu.

9 yıldır madde bağımlısı olan 23 yaşındaki genç kırıp döküp harabeye çevirdiği evde yaşıyor