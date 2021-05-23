Bir araç zarar gördü, Koliler yandı

Lefkoşa Organize sanayi Bölgesinde yarım saat önce Öziş Torno isimli iş yerinde meydana gelen yangın sonucu, malzemelerin bulunduğu konteyner ve içerisindeki koliler yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgide, konteynerin yanında park halinde bulunan bir aracın boyası da ısıdan zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.