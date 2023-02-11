Bir acı haber de Nehir Çevik’ten geldi…
Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden öğrencilerimizden Nehir Çevik’in de hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden öğrencilerimizden Nehir Çevik’in de hayatını kaybettiği öğrenildi.
KKTC Alevi Kültür Merkezi üyesi Yoksuli Çevik'in kızı Nehir Çevik’in yaşamını yitirdiği KKTC Alevi Kültür Merkezi'nden yapılan başsağlığı mesajında yer aldı.
Nehir Çevik, bugün Lala Mustafa Paşa Camii'nde öğle namazının ardından son yolculuğuna çıkacak.
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