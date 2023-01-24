Binlerce SIM kart kaydına yasa dışı bahis soruşturması

Polis, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan gelen bilgiyi değerlendirdi,

“Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlamasıyla M.K, S.Y ve S.Y isimli 3 kişiyi tutukladı.

Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında bir cep telefonu operatörü bayisinde çalışan M.K’nin birçok kişi adına yaklaşık 2000 adet sim kartı kayıt ederek, S.Y isimli zanlıya komisyon karşılığında sattığı polis tarafından tespit edildi.

Soruşturmayı genişleten polis, S.Y’nin sim kartları yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu sms atma modemi vasıtasıyla gönderdiğini ve

Şans Oyunları Yasası ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirledi.

Bir galeride de arama yapan polis, yasa dışı bahisle ilgili bilgi ve belgelerin olduğuna inanılan 1 adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 1 adet post cihazı, 1 adet şifreli çelik kasa tespit etti.

Ayrıca zanlı S.Y’nin aracında gerçekleştirilen aramada ise yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tanıtımı ve reklamında kullanıldığına inanılan 1 adet toplu SMS atabilen 8 portlu SMS gönderme usb modem havuzu, 7 adet cep telefonu, 16 adet 3G internet modemi bulunarak incelenmek üzere emare alındı.

Polis, olayla bağlantılı 5 kişinin daha arandığını açıkladı.

3 zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk alındı.

Polis mahkemede bilgi verdi…

Polis memuru Kübra Sari Ulu, olayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Polis, zanlı M.K, S.Y ve S.Y’nin Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da meydana gelen “Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlamasıyla tutuklandıklarını belirtti.

2 bin adet SİM kart kayıt edildi…

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan alınan bilgide; Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında bir cep telefonu operatörü bayisinden birçok şahıs adına yaklaşık 2000 adet sim kartının kayıt edildiği bilgisini aldıklarını söyleyen polis, sim kartların bağlı bulunduğu cihazların IMEI numaralarının klonlanarak Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde mesele ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde bahse konu cep telefonu operatörü bayisinde çalışan M.K’nin, sim kartları birçok kişinin adına kayıt yaptırıp zanlı S.Y’ye komisyon karşılığı sattığını aktardı.

M.K’nin ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan 3’üncü zanlı S.Y’nin sim kartları yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu sms atma modemi vasıtasıyla gönderdiğini belirten polis, Şans Oyunları Yasası ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket ettiklerinin tespit edildiğini dile getirdi.

1 zanlı gönüllü ifade verdi…

Polis, aynı tarihte zanlı M.K hakkında Mağusa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlıdan gönüllü ifade verdiğini, yaklaşık 5000 adet sim kartı komisyon karşılığında birçok kişiye sattığını söylediğini anlattı.

Yapılan soruşturmada zanlı M.K’nin söz konusu kartları S.Y’ye sattığını beyan ettiğini ifade eden polis, zanlı S.Y huzurunda bir galeride arama yapıldığını aktardı.

Arama yapıldı…

Polis, yapılan arama neticesinde içerisinde yasa dışı bahisle ilgili bilgi ve belgelerin olduğuna inanılan 1 adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 1 adet post cihazı, 1 adet şifreli çelik kasa tespit edildiğini kaydetti.

Ayrıca zanlı S.Y’nin aracında gerçekleştirilen aramada ise yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tanıtımı ve reklamında kullanıldığına inanılan 1 adet toplu sms atabilen 8 portlu sms gönderme usb modem havuzu, 7 adet cep telefonu, 16 adet 3G internet modemi bulunarak incelenmek üzere emare alındığını belirtti.

5 kişi aranıyor

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, mesele ile bağlantılı olduğuna inanılan 5 kişinin daha arandığını belirtirken, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıslara, emarelere ve tanıklara müdahale etme ihtimalleri kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.

3 zanlının da 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep edildi.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.