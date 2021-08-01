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Binlerce ayakkabı, binlerce kıyafet kül oldu

Binlerce ayakkabı, binlerce kıyafet kül oldu

Güvercinlik Sanayi Bölgesi'nde Bülent Bebek’e ait depoda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

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Güvercinlik Sanayi Bölgesi'nde Bülent Bebek’e ait depoda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Dün gece saat 23.45 sıralarında depoda çıkan yangın sonucu 60 bin çift ayakkabı, 7 bin adet kıyafet küle döndü.

Depodaki yangın sabaha karşı söndürülürken polisin yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

 

 

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