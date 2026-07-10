“BİMER’i de beceremediler”

Başbakanlığın Aralık 2025’te “çok kısa sürede hayata geçiriyoruz” ve “çok yakında hizmete girecek” açıklamalarıyla kamuoyuna duyurduğu Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) projesinin, aradan geçen aylara rağmen hayata geçirilemediği resmen ortaya çıktı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci tarafından açıklanan, YENİDÜZEN’in de gündeme taşıdığı BİMER projesinin akıbeti, TDP Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri, Kıdemli Eski Yargıç Av. Tacan Reynar tarafından Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında Başbakanlığa soruldu.

Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan imzasıyla gönderilen resmi yanıtta, BİMER için ihaleye çıkılmadığı, sistemin kurulmadığı, aktif hale getirilmediği ve projenin hayata geçirilmesine ilişkin herhangi bir takvim bulunmadığı açıkça ifade edildi.

Yanıtta ayrıca proje için bütçede öngörülen 14 milyon 800 bin TL’nin 11 milyon 470 bin TL’sinin genel bütçeye iade edildiği, 3 milyon 330 bin TL’nin ise ofis kurulumu ve ofis giderleri için bloke edildiği bilgisi de yer aldı.

“Sorun yine aynı, yönetim beceriksizliği”

Konuya ilişkin açıklama yapan TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, hükümetin bir projeyi dahi hayata geçiremediğini söyledi.

"Başbakanlık, BİMER için bütçede 14 milyon 800 bin TL öngördü. Bu tutarın nasıl hesaplandığı, hangi fizibilite çalışmasına dayandığı elbette sorgulanmalıdır. Ancak bunun da ötesinde çok daha vahim bir gerçek var. Büyük vaatlerle duyurduğunuz bir projeyi daha ihale aşamasına bile getiremediniz. Aralık ayında 'çalışmaları başlattık, çok kısa sürede hayata geçiriyoruz' dediniz. Bugün ise kendi imzanızla ortada ihale olmadığını, sistemin kurulmadığını ve projeye ilişkin herhangi bir takvim bulunmadığını kabul ediyorsunuz. Yani hem milyonlarca liralık bir bütçe öngördünüz hem de o projeyi hayata geçiremediniz."

Ekinci, “Aralık ayında ‘çalışmaları başlattık, çok kısa sürede hayata geçiriyoruz’ dediler. Temmuz ayında ise kendi imzalarıyla ortada ihale olmadığını, sistemin kurulmadığını ve projeye ilişkin herhangi bir takvim bulunmadığını kabul ediyorlar.” dedi.

“Yapay zeka kameralarında olduğu gibi…”

Başbakanlığın teknoloji projelerinde benzer bir yönetim anlayışı sergilediğini savunan Ekinci, yapay zekâ destekli trafik kameralarını örnek gösterdi.

“Tüm sistemin kurulduğunu söylediler, ardından kameralar söküldü. Ne zaman yeniden çalışacağı bile açıklanamadı.” diyen Ekinci, aynı anlayışın şimdi de BİMER projesinde yaşandığını ifade etti.

“Teknoloji vizyonu böyle olmaz”

Teknoloji vizyonunun yalnızca proje açıklamaktan ibaret olmadığını vurgulayan Ekinci, “Teknoloji kelimesini bir projenin başına koymak teknoloji vizyonu değildir. Gerçek vizyon; planlama, teknik hazırlık, hukuki altyapı, doğru bütçelendirme ve çalışan sistemler ortaya koyabilmektir.” ifadelerini kullandı.

Ekinci açıklamasını, “Yapay zekâ kameralarını ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şimdi de BİMER’i daha ihale aşamasına bile getiremeden rafa kaldırdılar. Başbakanlık bunu da beceremedi. Teknoloji vizyonunuz da yönetme kapasiteniz de yok. Yönetemiyorsunuz; bırakın gidin.” sözleriyle tamamladı.

YENİDÜZEN manşetine taşımıştı

“Yurttaşların şikayetlerini tek merkezde toplamak amacıyla” kurulacağı açıklanan ve bütçeden 14 milyon 800 bin TL kaynak ayrılan ‘BİMER’ projesi, Başbakan Ünal Üstel’in “çok kısa sürede açılacak” sözünün üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hayata geçmemesini geçtiğimiz haftalarda YENİDÜZEN de güneme getirmiş, konuyu 18 Haziran’da manşetine taşımıştı.

15 milyon ve BİMER KAYIP!