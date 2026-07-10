64 kişinin kredi kartı bilgileriyle 80 bin dolarlık işlem iddiası!

Lefkoşa’da “sahte banka ödeme emri ve poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama ve kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket” suçlamalarıyla tutuklanan N.E. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır, olayla ilgili bulguları aktardı.

Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi aracılığıyla şirket direktörü V.B.E. ve H.S. ile birlikte hareket ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte kaza sigortası düzenlediklerini, mail order sistemi ve sanal POS cihazı aracılığıyla sigorta poliçelerini ödenmiş gibi göstererek toplam 80 bin ABD doları tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini kaydetti.

Çakır, N.E.’nin 9 Temmuz’da İskele’de tutuklandığını, cep telefonunun emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınması gereken ifadeler, tespit edilerek ifadeleri alınacak kişiler ve incelenmesi gereken çok sayıda evrak bulunduğunu ifade etti.

Polis ayrıca zanlının cep telefonunun da inceleneceğini belirterek mahkemeden 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurundaki şahadeti değerlendirerek N.E.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.