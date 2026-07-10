YDÜ’de yabancı öğrencilere sunulan Türkçe kurslar tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, dezavantajlı bireylere yönelik sürdürdüğü eğitim çalışmaları kapsamında başlattığı yabancı öğrencilere yönelik Türkçe kursu tamamladı. Öğrencilerin, Türkçe dil becerilerini geliştirerek eğitim ve sosyal yaşama uyumlarını destekleyen “Yabancı Dil Olarak Türkçe” eğitim programı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin toplumsal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Türkçe Hazırlık Okulu ve Demokrasi Ortaokulu iş birliğinde yaklaşık altı ay boyunca sürdürülen programın sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazandı. Proje, yabancı öğrencilerin Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal uyumlarının desteklenmesine de önemli katkı sağladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Yekda Umut Kösen, Irmak Kuzukesen, İrem Nisa Gül ve Berivan Doğan tarafından haftada iki gün düzenli olarak verilen eğitim programı, gönüllülük esasına göre yürütüldü.

Programın tamamlanmasının ardından Demokrasi Ortaokulu’nda düzenlenen sertifika törenine Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Prof. Dr. Burak Gökbulut ve Dr. Tülay Kaya Tekman ile Demokrasi Ortaokulu Müdürü Ali Çoban katıldı. Törende başarılı öğrencilere sertifikaları takdim edilirken, projeye katkı sağlayan öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarına teşekkür belgeleri sunuldu.

Türkçe eğitimi ile sosyal uyum güçlendirildi

Törende konuşan Demokrasi Ortaokulu Müdürü Ali Çoban, projenin öğrencilerin eğitim hayatına ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Türkçe öğrenmelerinin yalnızca akademik başarıları için değil, sosyal uyumları açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Çoban, “Yakın Doğu Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz önemli kazanımlar elde etti. Projede görev alan akademisyenlerimize ve öğretmen adaylarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversitelerin aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm geliştiren yapılar olması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, üstlendikleri eğitimlerle ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin topluma uyum süreçlerine katkı sunduklarını söyledi. Proje sorumlularından Prof. Dr. Burak Gökbulut ise Türkçe öğretiminin kültürel uyum açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, “Dil, bireyin içinde yaşadığı toplumla bağ kurmasının en temel araçlarından biridir. Eğitim sürecinde öğrencilerimizin gösterdiği gelişim bizleri son derece mutlu etti. Emeği geçen tüm öğretmen adaylarımızı kutluyorum” dedi. Dr. Tülay Kaya Tekman ise proje süresince öğrencilerin gösterdiği çabaya vurgu yaparak, “Altı aylık süreç boyunca öğrencilerimizin Türkçe iletişim becerilerinde kayda değer ilerlemeler gözlemledik. Bu başarı, üniversitemizde eğitim gören öğretmen adaylarımızın özverili çalışmaları sayesinde mümkün oldu” dedi.