‘Ben yaparım olur’ dedi, ‘mutluluklar size’ diyerek gitti

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, geçmişteki belediye başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen bir dava kapsamında Mağusa Kaza Mahkemesi heyeti huzurunda İskele Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Özgür Gazete’den Pınar Barut’un duruşma sonrası aktardığı bilgilere göre, Demir hakkında 2017 yılında belediye meclisi kararını sahtelediği iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Dava kapsamında Demir’e “Resmi Evrak Sahteleme”, “Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamaları yöneltilmişti. Başkan Hasan Dağlı, Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları ve Yargıç Cemal Gündüz’den oluşan mahkeme heyetinin kararını Yargıç Gökhan Asafoğulları okudu.

Mahkeme, Demir’i ilk suçlamadan 6 ay, ikinci suçlamadan ise 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Üçüncü suçlama olan “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan ise beraat etti.

Halen Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Katip Demir’in görevde bulunan bir belediye başkanı olarak cezaevine gönderilmesi, ülkede bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Demir, cezaevine götürüldüğü sırada kameralara dönerek “Mutluluklar size” ifadelerini kullandı ve el salladı.