“Bazı şirketler yasa dışı şekilde yabancı işçilerin maaşından konut kesintisi yapıyor”

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İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, üçüncü ülke vatandaşlarının ücretlerinden yüzde 40 kesinti yapılmasına yönelik düzenleme girişimiyle ilgili konuştu.

Kanal Sim’de yayınlanan sabah programında Gazeteci Serhat İncirli’nin konuğu olan Arhun, daha önce Anayasa Mahkemesi’nden dönen bu girişim yasallaşmamış olmasına rağmen halihazırda bazı şirketlerin üçüncü ülke vatandaşı olan çalışanlara mevcut asgari ücreti vermediğini itiraf etti; denetlenmeyen ve yasal olmayan süreci bir işveren ağzıyla gözler önüne serdi.

"Yasal değil ama yapıldığını duyuyoruz"

Arhun, konuyla ilgili olarak, “Şu anda da üçüncü ülke vatandaşı olan çalışanların maaşından, kalmaları için ayarlanan yerin kira bedeli kesiliyor olabilir. Bazı şirketlerin bunu yaptığını biz de duyuyoruz. Fakat bu yasal değil. Biz de bunu yasal zemine oturtmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

"Kendi ülkelerinde 100-150 dolar kazanıyorlar"

Kaynak ülke diye nitelendirilen Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde asgari ücretin 100-150 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Arhun, “Bazı arkadaşlar bu insanlara daha düşük ücret verilmesinin eşitsizlik yaratacağını, insan haklarına aykırı olacağını söylüyor. Bu insanlar kendi ülkelerinde çok daha olumsuz koşullarda çalışıp 100-150 dolar maaş alıyor. Biz onları buraya getirip aynı maaşı verelim diye bir şey söylemiyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs örneğini verdi

Öte yandan Arhun, UBP-DP-YDP Hükümeti ile işverenlerin ortak yaptığı girişimi normalleştirmek için Kıbrıs’ın güneyinden de bir örnek paylaştı.

“Güneyde de 500 dolar maaş şartıyla Mısır’dan işçi getirildi. Orada oluyor da bizde niye böyle olmuyor? Bizim de işaret ettiğimiz nokta budur” diyen Arhun, “Bizde çalışanları ülkeye getirdiğimiz zaman maaşlarıyla ilgili asgari ücret yazmak zorundayız. Aksi takdirde Çalışma Bakanlığı izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

"Her sektörün böyle bir ihtiyacı yok"

Konuyla ilgili sektörel bir ayrımın da yapılması gerektiğini dile getiren Arhun, “Her sektörün bu yönde bir ihtiyacı yok. Belli sektörler zaten gerekli ödemeyi yapıyor” diye konuştu.

"İşletmeler ayakta kalmak zorunda"

Arhun, işletmelerin de ayakta durmak zorunda olduğunu ifade ederek, “Devlet gibi sonsuza kadar borçlanarak işimizi çözemeyiz. Ya koşullara göre bir çözüm üretmek, ya da işletmeyi kapatmak zorunda kalıyoruz” açıklamasında bulundu.

"Zorlama kayıt dışılığa yöneltir"

Açıklamasının devamında kayıt dışılıkla mevcut asgari ücreti bağdaştıran Arhun, “Eğer üçüncü ülke vatandaşlarına kesintisiz asgari ücret verme noktasında zorlama yapılırsa özel sektör kayıt dışılığa yöneltilmiş olur” dedi.

"Kapanan işletmeler neden artıyor?"

Arhun, “Kapanan işletme sayısı, açılan işletme sayısından daha fazla duruma geldi. Peki bunların sebebine bakan var mı?” diye sordu.