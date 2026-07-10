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SÜTEK 16-31 Mayıs dönemi süt bedellerinin ödemesini yaptı

SÜTEK 16-31 Mayıs dönemi süt bedellerinin ödemesini yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Mayıs devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin ödemesini yaptı.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Mayıs devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin ödemesini yaptı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Mayıs 2026 döneminde SÜTEK’e verilen çiğ süt karşılığı olarak, bugün 768 üreticinin hesabına 222.2 milyon TL ödeme yapıldı.

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