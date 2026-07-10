Yüksekbaş: "Narenciye sektörünün temel sorunu verimsizlik ve pazarlamadır"

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş, narenciyede temel sorunun verim düşüklüğü ve pazarlamada olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Yüksekbaş, ağaç başına yaklaşık 80 kilogram verim esas alındığında bir dönümden yaklaşık 3 bin 200 kilogram ürün elde edildiğini, ton fiyatının 350 ABD doları kabul edilmesi halinde dönüm başına brüt gelirin yaklaşık 1 bin 120 ABD doları olduğunu ifade etti.

Bir dönümlük narenciye bahçesinin yıllık maliyetinin yaklaşık 650 ABD doları seviyesinde bulunduğunu belirten Yüksekbaş, bu nedenle gelirin yaklaşık yüzde 58'inin üretim giderlerine harcandığını, mevcut tablonun üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı ortaya koyduğunu kaydetti.

Sorunun temel nedeninin düşük fiyat değil, düşük verim ve yüksek birim maliyet olduğunu savunan Yüksekbaş, devletin ihracat yapan firmalara navlun ve paketleme desteği sağlaması, Türkiye ve alternatif pazarlara ürün sevkiyatını hızlandırması gerektiğini belirtti.

Yüksekbaş, Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa'da yeni alıcılarla ticari görüşmeler yapılması gerektiğini ifade ederek, devlet ile özel sektörün bu süreçte birlikte hareket etmesinin önemine işaret etti.

İhracata uygun olmayan ürünlerin dalda kalmasının önlenmesi amacıyla meyve suyu, konsantre ve gıda sanayisine yönelik devlet destekli alım garantisi uygulanmasını öneren Yüksekbaş, üretici, ihracatçı ve devlet temsilcilerinin yer alacağı bir "Narenciye Kriz Masası" kurulmasını istedi.

Yüksekbaş, oteller, restoranlar, marketler ve kamu kurumlarını kapsayan "Yerli Narenciye Tüket" kampanyasının başlatılması ve turizm sektörüyle iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti.

Katma değerli üretimin önemine dikkat çeken Yüksekbaş, portakalın yalnızca ham ürün olarak değil; paketli sofralık ürün, konsantre, meyve suyu, portakal yağı, esans ve kabuk gübresi gibi ürünlere dönüştürülmesiyle ekonomik değerinin önemli ölçüde artırılabileceğini ifade etti.

Yüksekbaş, TAM Parti'nin hedefinin üretimi artırmak, girdi maliyetlerini düşürmek, katma değeri yükseltmek, üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlamak ve devletin dalında ürün bırakmayacak politikaları hayata geçirmesi olduğunu kaydetti.