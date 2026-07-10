Vadili ve İskele’de çeşitli suçlardan üç kişi tutuklandı

Vadili’de dedektör, av tüfeği ve av tüfeği fişeği bulundurmaktan bir kişi, İskele’de ise yazılı öldürme tehdidinde bulunan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Vadili’de dün A.U.’ya (E-71) ait ağıl ve evde polis tarafından yapılan aramada; bir metal arama dedektörü ile şarj cihazı, bir çifte kırma av tüfeği ve 10 av tüfeği fişeği bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Yazılı öldürme tehdidinde bulunan iki kişi tutuklandı

Öte yandan, İskele’de, 7 Temmuz günü bir şahsın telefonuna, Whats App uygulaması üzerinden “borcunu ödemediği takdirde kendisine zarar vereceği” yönünde yazılı öldürme tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, olayda zanlı olarak görülen İ.L. (E-47) ve N.J. (E-35) tutuklandı.

Girne'de eğlence yerlerine denetim

Girne’de dün polis tarafından eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde iki iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de dün polis tarafından eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir işletmenin kapama saatlerine uymayarak faaliyet gösterdiği, bir diğer işletmenin ise yetkili makamdan izinsiz ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Söz konusu iş yerlerinin işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, Akdoğan’ın kuzey kısmındaki çöplük alanda dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle araziye yayıldı. Yangında yaklaşık 20 dönüm anız yandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.