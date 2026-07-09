Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR & SANAT

  3. FOGEM Master Performans Ekibi'ne Polonya'dan ödül
FOGEM Master Performans Ekibi'ne Polonya'dan ödül

FOGEM Master Performans Ekibi'ne Polonya'dan ödül

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) Master Performans Ekibi, Polonya'da ödül kazandı.

A+A-

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) Master Performans Ekibi, Polonya'da ödül kazandı.

FOGEM’den yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Zielona Góra kentinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali ve Yarışması'nda 6 kişilik canlı müzik ekibiyle sahne alan FOGEM Master Performans Ekibi Kıbrıs Türk halk danslarını sergiledi.

FOGEM Master Performans Ekibi, festival komitesi ve sponsorların değerlendirmesi ve oylarıyla organizasyonun tek ödülü olan "Festival Özel Ödülü"ne layık görüldü. Ödül kapsamında ekibe ayrıca bin euroluk teşvik ödülü de verildi.

Bu haber toplam 567 defa okunmuştur
Etiketler :