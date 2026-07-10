“Bugün yapılanlar 1960’ta imzalanan anlaşmaya hizmet etmiyor”

Limasol’da, Ağrotur üs bölgesi içerisinde bulunan Kurion belediye sakinleri, üs yönetiminin bölgeye yeni antenler dikilmesiyle ilgili kendilerine sunulan ilk projeye sadık kalınmadığı ve bölgenin tamamen militarize edilmekte olduğu gerekçesiyle eyleme hazırlanıyor.

Fileleftheros’un “Ağrotur Üssü’nde Yeni Antenlere Tepkiler Yükseliyor” başlıklı haberine göre, Kurion Belediye Başkanı Pandelis Yeorgiu, çarşamba gecesi genel bir toplantı yaptıklarını ve o toplantıda, tepkilerin artırılmasına yeşil ışık yaktığını, bölge sakinleriyle birlikte hukuki önlemler almaya ve eylem düzenlemeye karar verdiklerini açıkladı.

Gazeteye konuşan Yeorgiu, kendilerine daha önce verilen projede, mevcut antenlerin yenileriyle değiştirileceğinin bildirilmesine karşın şu anda, ilk etapta 68, ikinci etapta 68 anten; üçüncü etabı da olan ancak kaç anten dikileceği bilinmeyen on yıllar sürecek bir proje söz konusu olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Yeorgiu ilk etapta antenler dışında iki de yeni bina dikileceğini, daha önce kendilerine yıkılacağı ve yeri bölge halkına verileceği söylenen mevcut tesislerin yıkılmayacağını, aksine bitişiğine üçüncü bir bina daha dikileceğini anlattı. Bu nedenle hukuki önlem almaya karar verdiklerini ve konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönetimine de götürdüklerini söyleyen Yeorgiu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi araştırmasını yapmak için biraz zaman istediğini söyledi.

Yeoftiu, yapılacak incelemelerin raporlarının birkaç hafta içerisinde kendilerine ulaşacağını belirterek, raporlara göre eylemlere karar vereceklerini anlattı.

Yeni anten projesi ile üs alanının genişleyeceğini ve Ağrotur bölgesinin niteliğinin tamamen değişeceğini kaydeden Yeorgiu “Antenler bölgesi yaklaşık 450 bin metrekare genişlediğinde artık havalimanıyla birlikte yerleşimimizi çevreleyen devasa bir askeri hedeften söz ederiz.” ifadesini kullandı.

Pandelis Yeorgiu bugün yapılanların, 1960’ta imzalanan anlaşmaya hizmet etmediğine inanç belirterek, ilgili anlaşmaya göre bölgenin askeri maksatlara hizmet etmesi gerektiğini ancak yıllar içerisinde bölgenin, Orta Doğu’ya operasyonlar gerçekleştirilebilen, ikmal alanı ve casusluk sistemlerine ev sahipliği yapan bir üs haline getirildiğini bunların, 1960’ta imzalanan anlaşmanın hedeflerine uygun olmadığını söyledi.