BİMER hayata geçiyor

Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi'nin (BİMER) çok kısa sürede hayata geçireceklerini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, devletin vatandaşına daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir hizmet sunmasını sağlayacak önemli bir adım attıklarını, Bakanlar Kurulu’nda yapılan değerlendirme sonucunda, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin Başbakanlık tarafından doğrudan takip edileceği yeni bir merkezin kurulması için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda adı “Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi” olan ve kısaca BİMER olarak anılacak merkezin çok kısa sürede hayata geçirileceğini ifade eden Üstel, “Amacımız son derece nettir: Her vatandaşımızın istek ve talepleri alınsın, iletilen her başvuru ivedilikle ilgili kurumlara yönlendirilsin ve sürecin tamamı bu merkez tarafından adım adım izlenerek sonuçlandırılsın” dedi.

Kurulacak bu merkezde, tüm başvurularım tek bir noktada toplanacağını, ilgili kurumlarla anında iletişime geçecek, her dosyanın ilerleyişini düzenli şekilde takip ederek sonuç alınana kadar vatandaşa karşı sorumluluğunu sürdüreceğini vurgulayan Üstel, “Hedefimiz; kamu hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek, vatandaş memnuniyetini odağa alan bir yönetim anlayışını daha da güçlendirmek ve devlet–vatandaş ilişkisini modern standartlara taşımaktır” dedi

Üstel, Başbakanlığa bağlı Başbakanlık İletişim ve Hizmet Takip Merkezi’nin (BİMER), bu vizyonun somut adımlarından biri olarak çok yakında hizmete gireceğini vurguladı.