“Bilmediği bir noktadan” kuzeye geçti, ülkesine dönmek istedi

Kıbrıs'ın güneyinden kuzeyine “askeri yasak bölgeyi” ihlal ederek geçtiği gerekçesiyle tutuklanan R.D.M.M., Lefkoşa'da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Alperen Asena, zanlının 14 Temmuz 2026 saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da henüz tespit edilemeyen bir noktadan Kıbrıs'ın güneyinden kuzeyine geçerek birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede, Lefkoşa'da tam olarak bilmediği bir noktadan ülkeye giriş yaptığını, ülkesine geri dönmek istediğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkede herhangi bir bağı veya yasal statüsünün bulunmadığını ifade ederek, yargılanıncaya kadar 22 günü aşmayacak süreyle Merkezi Cezaevi'nde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 22 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.