DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi’nden kent gelişimine yönelik iş birliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazimağusa Belediyesi (GMB) arasında, kent genelinde sportif, sanatsal, kültürel, toplumsal ve bilimsel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü, DAÜ Rektörlük Binası’nda imzalandı.

Söz konusu protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay imza koydu. Gerçekleştirilen imza töreninde ayrıca DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Rektörlük Özel Kalem Müdürü Kazım Hakverdi ile Gazimağusa Belediyesi’nden gelen heyet hazır bulundu.

İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında; gençler, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Protokolün öncelikleri arasında sanat, kültür ve kent festivallerinin düzenlenmesi, yerel kültürün korunması, çok kültürlülüğün desteklenmesi ve uluslararası etkinliklerle kentin görünürlüğünün artırılmasına yönelik projelerin yanı sıra tarihi ve kültürel mirasın korunması, gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve toplumsal katkı projelerinin geliştirilmesi yer alıyor.

Protokol aynı zamanda çevre, sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşam, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini, yaşam boyu öğrenme fırsatlarının artırılmasını ve ulusal/uluslararası fonlardan yararlanılarak projeler geliştirilmesini hedefliyor.

“DAÜ, güçlü bir altyapı oluşturma hedefinde”

Protokol imza töreninde konuşma gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin yalnızca akademik başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle de hareket ettiğini vurgulayarak, Gazimağusa’nın gelişimine katkı sağlayacak bu tür iş birliklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. DAÜ’nün spor başta olmak üzere farklı alanlarda güçlü bir altyapı oluşturma hedefinde olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, belediye ile gerçekleştirilecek ortak çalışmaların hem üniversite öğrencilerine hem de toplumun farklı kesimlerine ulaşarak geniş bir etki yaratacağını dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç ayrıca, üniversite olarak spor kültürünü yaygınlaştırmayı, gençleri farklı branşlara yönlendirmeyi ve yerel yönetimlerle birlikte hareket ederek toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

“Kent için büyük bir kazanım”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise konuşmasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yalnızca Gazimağusa için değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tamamı için büyük bir değer olduğunu belirtti. Yükseköğretim alanında ülkeye önemli katkılar sağlayan DAÜ’nün, eğitim kalitesi ve yetiştirdiği mezunlarla uluslararası düzeyde de etkili bir konumda bulunduğunu ifade eden Dr. Uluçay, üniversite ile gerçekleştirilen iş birliğinin kent için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Başlangıçta sportif faaliyetler çerçevesinde planlanan iş birliğinin, üniversitenin önerileriyle sanatsal, kültürel, toplumsal ve bilimsel alanları da kapsayacak şekilde genişletildiğini belirten Dr. Uluçay, bu kapsamlı yaklaşımın kent yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.