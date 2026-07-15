11. Leymosunlular buluşması 25 Temmuz'da
Leymosun Kültür Vakfı ile Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 11. Leymosunlular Buluşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek.
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Leymosun Kültür Vakfı ile Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 11. Leymosunlular Buluşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek.
Saat 19:00'da başlayacak etkinlik açılış konuşmasıyla başlayacak, ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Müzik dolu gecede Retro Çalgıcıları ve Dombula gösterisi yer alırken, etkinlik piyango çekilişiyle sona erecek.
Organizasyon kapsamında katılımcılara 1.600 TL karşılığında 2 ciltlik Leymosun kitabı, 2 tombala bileti ve 2 piyango bileti verilecek.
"Köklerimizde Leymosun, yüreğimizde birlik" sloganıyla düzenlenecek buluşmaya tüm halk davet edildi.
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