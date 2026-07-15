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11. Leymosunlular buluşması 25 Temmuz'da

11. Leymosunlular buluşması 25 Temmuz'da

Leymosun Kültür Vakfı ile Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 11. Leymosunlular Buluşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek.

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Leymosun Kültür Vakfı ile Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 11. Leymosunlular Buluşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Saat 19:00'da başlayacak etkinlik açılış konuşmasıyla başlayacak, ardından Çatalköy-Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu sahne alacak. Müzik dolu gecede Retro Çalgıcıları ve Dombula gösterisi yer alırken, etkinlik piyango çekilişiyle sona erecek.

Organizasyon kapsamında katılımcılara 1.600 TL karşılığında 2 ciltlik Leymosun kitabı, 2 tombala bileti ve 2 piyango bileti verilecek.

"Köklerimizde Leymosun, yüreğimizde birlik" sloganıyla düzenlenecek buluşmaya tüm halk davet edildi.

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