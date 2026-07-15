%16.95 mi? %12.50 mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yarın yeniden toplanacak. 8 Temmuz'da gerçekleştirilen son toplantıda karar çıkmazken, taraflar yalnızca ekonomik verileri masaya yatırmıştı.

Ocak ayından bu yana brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak uygulanan asgari ücret, hayat pahalılığı oranının altında, yüzde 18,39 artışla belirlenmiş ve işveren ile devlet temsilcilerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Yarın yapılacak toplantıda komisyonun nihai kararı vermesi beklenirken, masada son altı aylık hayat pahalılığı oranı olan yüzde 16,95 ile yüzde 12,50 oranlarının değerlendirildiği iddia ediliyor. Taraflar ise şimdiye kadar herhangi bir rakam telaffuz etmedi.

İşçi tarafı, ‘devlet’ kanadının emekçiden yana tavır almasını talep ederken; işveren ise ‘tarafsızlık’ talep etmişti.