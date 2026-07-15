Evde uyuşturucu bulundu

Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde, uyuşturucu madde tasarruf edip sattıkları yönünde alınan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda tutuklanan A.O.J. ile M.J. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Murat Kermeoğlu, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi'nin 14 Temmuz 2026 tarihinde aldığı bilgi üzerine zanlıların ikametgahına gidildiğini söyledi. Evde bulunan M.J.'nin huzurunda yapılan aramada, A.O.J.'nin yatak odasında yaklaşık 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerlerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan makas, çakmak ve naylon parçası bulunduğunu belirtti.

Polis, arama sırasında A.O.J.'nin de eve geldiğini, her iki zanlının tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

A.O.J.'nin suçunu kabul ettiğini aktaran polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 13 Temmuz'da adını bilmediği Sudanlı bir şahıstan 240 Euro karşılığında satın aldığını ve bir kısmını kullandığını söylediğini belirtti.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı'na, naylon parçası, makas ve çakmağın ise PGM Parmak İzi Şubesi'ne gönderileceğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.