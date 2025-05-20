CTP Milletvekili Ongun Talat Meclis kürsüsünde mülkiyet krizine dikkat çekti, “Yasa Gücünde kararnameyle ne oldu da bir anda sınırları genişlettiniz?” sorusunu sordu.

Talat, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi ceza yasası kapsamında Kıbrıslı Türk emlak sektörüne yönelik başlattığı sürece karşılık hükümetin “daha fazla mal satacağız” hamlesini yaptığını dile getiren Talat,

bunun yol açacağı sonuçları bilip bilmediklerini sordu.

“Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Kıbrıslı Türklerin kuzeye kapanması, buraya hapsedilmesi ve varoluş meselesiyle ilgili önemli bir dönem yaşanıyor.” diyen Talat, eşdeğer mal sahiplerine kadar uzanabilecek bir sürecin yürütüldüğüne vurgu yaptı, “Siz buna karşılık ‘daha da fazla satmaya devam edeceğim’ diyorsunuz.” dedi.

Talat, Kıbrıs sorunuyla iç meseleler arasındaki bağlantıyı göremeyen bir yönetim anlayışı olduğunu belirterek, “Bilinçsizce bir adım attınız.” dedi. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kurulmasının arkasındaki mücadeleleri hatırlatan Talat, bu kararın arkasında iki devletli siyasetinin olduğuna dikkat çekti. “Bu siyaset sürdüğü sürece buradan çıkış yok.” ifadesini kullandı.

Yasa gücünde kararnamenin güneyde nasıl karşılanacağını ve bununla ilgili hükümetin temasları olup olmadığını sorgulayan Talat, “Birçok insan ne yapacağını bilemiyor. Devreye Interpol girdi. Bu kişiler Avrupa veya başka ülkelere girebilir mi bilmiyorlar” dedi.

Türkiye ile kapsamlı bir strateji geliştirmek yerine “hoyratça” adımlar atıldığını söyleyen Talat, “Küçük enişte gibi naralar atıyorsunuz ama komik duruma düşüyorsunuz. İki devletli çözüm siyaseti çökmüştür.” diye konuştu.

Talat, çözümün masaya dönmekten geçtiğini vurgulayarak, “Masaya döneceksiniz, diplomatik girişimleri başlatacaksınız, süreci dünyaya anlatmaya başlayacaksınız.” diye konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin stratejisinin, eşdeğer koçanla mal sahibi veya projede mimar, mühendis gibi kişileri kapsayan bir süreci başlattığını belirten Talat, “Bu uyarıyı halka yapıyorum.” dedi. Masaya dönme çağrısının halk tarafından yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Talat, hükümete Türkiye ile derhal temas kurma ve Interpol nezdinde bu meselenin siyasi olduğu yönünde diplomatik çalışma başlatma çağrısında bulundu.