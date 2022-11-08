Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda gerçekleşen motosiklet kazasında yaralanan Kemal Hamit’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Başında ağır hasar olan Hamit’in bilincinin kapalı olduğu ve yoğun bakımda tedavisini devam ettiği öğrenildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, hastanın durumuyla ilgili YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “Kazaya bağlı başında ağır hasar var, bilinci kapalı, yoğun bakımda tedavisi sürüyor” dedi.

Hatırlanacağı üzere; Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda 25 Ekim’de meydana gelen motosiklet kazasında 30 yaşındaki motosikletli Kemal Hamit, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Musa Baytar’a çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Musa Baytar kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal Hamit ise yoğun bakıma alınmıştı.

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