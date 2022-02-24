Biden: “Rusya yaptıklarının bedelini ödeyecek”

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "diplomasiyi reddettiğini" söyledi.

Rusya'nın yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyleyen Biden, yaptırımları Moskova'yı uzun süre etkileyecek şekilde dizayn ettiklerini belirtti.

Biden, Rusya'nın dolarla işlem yapma kapasitesini sınırlayacaklarını ifade etti.

Bideni aralarında Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB de bulunan dört Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını ifade etti. Biden, bu bankaların ABD'de 1 trilyon dolardan fazla varlıkları olduğunu ifade etti.

ABD lideri, daha fazla Rus elit ve ailelerinin de yaptırım listesine ekleneceğini belirtti.

Biden, ABD'nin Almanya'ya daha fazla asker de göndereceğini ve gerektiği takdirde NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddenin de gerekliliklerini yerine getireceklerini bildirdi.