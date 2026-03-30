“Biber gazı kullanılması emrini kim verdi?”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Polis Yasası içerisinde biber gazı ile ilgili tanım bulunmadığını belirtti, bu konudaki emri kimin verdiği noktasında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u “tatmin edici bir açıklama yapmaya” davet etti.

Meclis Genel Kurulu’nun çağrı saatinin sabah saat 10.00 olduğunu ancak açılışın gece saat 22.00’de gerçekleştiğini belirten Solyalı, “Meclis Başkanı, Başbakanın parmakçısı değildir, olmamalı. Mecliste gerçekleşecek işlerin koordinatörüdür Meclis Başkanı. Organize eder. Sonuç alıcı tavırlar ortaya koyar. Başbakanın emirlerini beklemez. ‘Meclisi aç’ deyince açıp, ‘kapat’ deyince kapatmaz” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanının bu tavrının, Meclis itibarını ciddi şekilde olumsuz yönde etkilediğini belirten Solyalı, “Sendikacıları, bizleri, ezim ezim ezdiler. Siz (Meclis Başkanı Ziya Öztürkler) Ünal Bey bekle dedi diye beklediniz” dedi.

Eylemcilerle polis arasında yaşanan arbedeye dikkat çeken Solyalı, “Kontrolsüz ve uyarısız güç yaşandı. Polis bir silah kullanacaksa, ki biber gazı bir silahtır, uyarıda bulunması gerekir” ifadelerini kullandı.

Solyalı, Polis Yasası içerisinde ‘biber gazı’ ile ilgili bir tanım bulunmadığını belirterek İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u, “tatmin edici bir açıklamaya” davet etti.

“Uyarısız şekilde herhangi bir silah kullanma yetkisi, üst kademedeki bir polis tarafından verilir. Üstteki polis bu emri nerden alıp verdi?” diye soran Solyalı, “Bunun da izah edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.