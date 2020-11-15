‘Biat değil özgürlük’ sloganıyla Elçiliğe yürüyorlar

‘Onlar mangala biz alana’ eylemi 14:00’te Pronto Çemberi’nde başladı…

“Ankara elini yakamızdan- çek, Erdoğan elini yakamızdan çek, Biat değil özürlük’ sloganları atan kalabalık, TC Elçiliği’ne yürüyor.

Kıbrıslı Türklerin iradesini ortaya koymak amacıyla bugün gerçekleştirecek eylemler Polis tarafından ‘sözlü’ olarak yasaklanmış, örgütler eylemlerini yapacaklarını duyurmuştu.

Bir tarafta CTP Gençlük Örgütü’nün eyleminin yanı sıra diğer tarafta da Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Baraka Kültür Merkezi’nin düzenlediği ve TDP'nin desteklediği ‘Onlar mangala biz alana’ eylemi gerçekleştiriliyor, 100’lerce kişi yürüyor…

Polis barikatı!

Sol Hareket, Bağımsızlık Yolu, TDP destekli eylem de polis barikatı ile karşılaştı.

Dereboyu’nun Meclis güzergahındaki yola barikat kuran polis, eylemcilerin Elçilik önüne yürümesine izin vermedi.

Eylem basın açıklamalarının okunmasıyla sona erdi