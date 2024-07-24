Beyköy'de araç yangını

Beyköy’de park halinde bulunan Mustafa Çağ'ın kullanımındaki GE 544 plakalı salon araç, muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç ve olay yerinde bulunan plastik bir çöp bidonu tamamen yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.