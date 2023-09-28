Beyarmudu-Türkmenköy yolundaki kazada 3 kişi yaralandı

Türkmenköy - Beyarmudu Anayolu’nun 3-4 km'leri arasında, dün akşam 20.45 sıralarında 20 yaşındaki Umut Gazelci, yönetimindeki CC 131 plakalı salon araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkarak ağaca çarparak takla attı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut Gzelci ile araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Ömer Demir ve 16 yaşındaki Ahmet Öner Haydaroğullrı kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.