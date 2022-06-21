Beyarmudu Polis Karakolu açıldı

Beyarmudu Polis Karakolu, düzenlenen törenle açıldı.

Beyarmudu Polis Karakolu açılış törenine, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Albay Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu ve tüm ilçelerin polis müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan tören, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın konuşmasıyla devam etti.