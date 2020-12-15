Beyarmudu köyünde iki pozitif

Beyarmudu Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, köyde temaslı konumda olan 1 kişinin COVID19 testi pozitif çıktı. İlgili kişi ile temaslı olan 11 kişiye yapılan testler sonucunda da ayrıca 1 pozitif vakaya rastlandı.

Belediye’den yapılan açıklama şöyle:

Beyarmudu'nda köy sakini bir şahsın temaslı olarak Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. İlgili şahısla temaslı 11 kişi belirlenmiş ve bu kişilerin testleri yapılmıştır. Testler sonucunda 10 kişinin test sonucu negatif, 1 kişinin ise test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda temaslı kişiler tedbir amaçlı Karantina Hoteli'ne yerleştirilmiş ve kontrol altına alınmışlardır. Bölge Halkına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.