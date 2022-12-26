Beyarmudu Belediyesi meclis üyeleri
Beyarmudu Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
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Beyarmudu Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Beyarmudu Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
UBP- AHMET ZORT
UBP- MUSTAFA DOSTBİLEN
UBP- HASAN YAHYA
CTP- İSMET MEHMETEMİNOĞULLARI
CTP- MEHMET ODUNCUOĞLU
YDP- YUSUF KELEŞ
DP- SERTAÇ ÇİFTCİ
TDP- GÜNAY ERÇİKA
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Etiketler : beyarmudu belediyesi