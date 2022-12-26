Beyarmudu Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Beyarmudu Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

UBP- AHMET ZORT

UBP- MUSTAFA DOSTBİLEN

UBP- HASAN YAHYA

CTP- İSMET MEHMETEMİNOĞULLARI

CTP- MEHMET ODUNCUOĞLU

YDP- YUSUF KELEŞ

DP- SERTAÇ ÇİFTCİ

TDP- GÜNAY ERÇİKA