Beyarmudu Belediyesi 2’nci Çocuk Festivali 5 Haziran’da yapılacak

Beyarmudu Belediyesi II. Çocuk Festivali, FOGEM 16. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Şenliği katkısıyla, 5 Haziran Çarşamba günü yapılıyor.

Festival, saat 19.30’da Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.

Saat 18.00’de kortej yürüyüşü ile başlayacak festivalde, KKTC, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Ukrayna ve Bulgaristan’dan ekipler gösteriler sunacak.

Etkinlikte çocuklar için şişme balonlar, yüz boyama ve çeşitli standlar yer alacak.