Beton mikseri devrilerek durdu
Ziyamet-Pamuklu yolunda meydana gelen trafik kazasında beton mikseri sürücüsü Shohrat Avliyakuly yaralandı.
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Ziyamet-Pamuklu Anayolunun 4'üncü kilometresi üzerinde, saat 18:30 sıralarında, Shohrat Avliyakuly yönetimindeki PV 354 plakalı beton mikseri ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada, Kumyalı Arpa Siloları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve tekrar yola girdikten sonra, sol yan tarafı üzerine devrilerek durdu.
Kaza sonucu yaralanan beton mikseri sürücüsü, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesindeki tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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