Beton mikseri devrildi, 1 kişi yaralandı

Gönyeli - Boğazköy, Yeni Kuzey Çevre Yolu’nun bağlantı noktası olan Kurakçıl Çemberi'ne süratli giren beton mikseri devrildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Hamza Ekin (E-54), yönetimindeki YK 854 plakalı beton mikseri ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu çembere süratli girmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sol yan kısmı üzerine devrilmesiyle oldu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.