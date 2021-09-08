Beton mikseri bisikletliye çarptı: 1 ağır yaralı

Mağusa’da bugün saat 18:10 sıralarında meydana gelen kazada 67 yaşındaki Yeter Kayhan ağır yaralandı.

Kaza, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Hüsnü Aykut (E-43), yolun solunda park halinde bulunan kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada o esnada aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden Yeter Kayhan (K-67)'a çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Yeter Kayhan kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.