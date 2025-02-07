Besteci ve müzisyen Andys Skordis’den zalim insanlığa saykodelik, mistik ve şamanistik bir çığlık: “β”

Murat OBENLER

Avrupa Kültür Başkenti adayı Lefkoşa 2030 kampanyası bünyesinde organize edilen 5. Lefkoşa Uluslararası Festivali 2024 kapsamında Kıbrıslı yaratıcıların yurt dışında icra edilmiş başarılı çalışmalarını sergileme misyonunun bir parçası olarak besteci ve müzisyen Andys Skordis'in “β” adlı eserinin Kıbrıs prömiyeri 6 Şubat 2025 Perşembe akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleşti.



Skordis, Rilke'nin "Duino Ağıtları"nın özellikle ilk ağıtından esinlendi

Dört müzisyen, bir şef/elektronik ve canlı VJ icracı(lar)ından oluşan disiplinler arası 1 saatlik bir performans olan “β” Avusturyalı şair-romancı olan ve modern Alman edebiyatın öncü temsilcileri arasında sayılan Reiner Maria Rilke'nin "Duino Elegies-Duino Ağıtları" eserinin özellikle ilk ağıtından esinlenerek besteci ve müzisyen Andys Skordis tarafından yorumlanarak sahneye aktarıldı. Performans sırasında Rilke’nin “Çünkü güzellik dehşetin başlangıcından başka bir şey değildir” sözü de kullanılırken insan bilinci(ve yetersizliği), insanın yalnızlığı, meleklerin mükemmelliği, yaşam ve ölüm temalarına dokunan insan varoluşuyla hesaplaşmaya dair coşkulu, saykodelik, mistik, şamanistik performans yine Rilke'nin "Korkunçtur her bir melek" sözü ile tamamlanıyor.



Hazırlık-Etkinlik-Katarsis adlı üç aşamada gelişen bir ritüel

Müzik, kısa elektronik aralarla ayrılan dört büyük eser de dahil olmak üzere yedi parçadan oluşan bir döngü halinde ortaya çıkarken performans; müzik, ışık, metin ve hareketli görüntülerle tanımlanıyor ve Hazırlık – Etkinlik – Katarsis adlı üç aşamada gelişen bir ritüel oluşturuyor.



“β” izleyiciyi güzellik ve dehşet kavramlarının öne çıktığı bir ritüele davet ediyor

Müzik mezzo-soprano, bas klarnet, çello, perküsyon ve elektronik için bestelenmiş olup çağdaş klasik müziğin unsurlarını Bali gamelanı, Karnatik müzik ve tekno ile harmanlıyor. Bu kombinasyon, izleyiciyi güzellik ve dehşet kavramlarının öne çıktığı ve performansa yön veren bir ritüele davet eden bir ses deneyimi yaratıyor. Konserde şeflik görevini Andys Skordis üstlenirken besteleme ile elektronikte yine Andys Skordis, mezzo-soprano Sofia Sarri, bas klarnette Giorgos Georgiou, çelloda Iason Ioannou ve perküsyonda Alexandros Ioannou sahnedeki muhteşem performansı birlikte yaratıyor. Projeksiyon ve görsel kimlik oluşturmada ise Elia Kaloyianni görev alıyor.



Şubatta NIF’de "Franz Kafka's Doll" ve “Soundscapes of Nicosia" yer alacak

Lefkoşa Rum Belediyesi,Nicosia For Art’ın organizatör,Kıbrıs Cumhuriyesi Kültür Bakan Yardımcılığı’nın kurumsal sponsor, Onassis Stegi’nin bronz sponsor ve DIAS Publish House, SIGMA TV, LOVE Radio’nun da medya sponsoru olarak yer aldığı NIF’in Şubat ayı programı şöyle:



- 8 Şubat Cumartesi-9 Şubat Pazar, saat 17:00….. "Franz Kafka's Doll" (1 saat, +4 yaş)

Yaratıcı ekip: Stavros Stavrou, Kostas Silvestros ve Thodoris Economou

Oyuncu: Christina Papadopoulou, Anthony Papamichael, Andreas Koutsoftas, Anthi Kasinou, Rafaella Kavazi, dansçı Giannis Economides, sahne üstü müzisyen: Andreas Michalopoulos,yapım: Humart



- 11 Şubat Salı, saat 20:30……“Soundscapes of Nicosia" konseri, Nābu

Pēra grubu (Savvas Thoma, Natasa Hadjiandreou ve Dimitris Yiasemidis, görsel artistler Sophi Elsamni, Savvas Thoma)