Beş sivil toplum örgütünden Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na ziyaret...

Avrupa Konseyi’ni ve Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret eden beş sivil toplum örgütü, farklı konularda bilgi vererek, endişelerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTIMB), Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), İş Kadınları Derneği (İKD) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden oluşan sivil toplum örgütleri, Avrupa Konseyi daimi temsilcilerini ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerini, “Taşınmaz Mal Komisyonu”, “Avrupa Parlamentosu’nda yapılması planlanan kayıplarla ilgili anıt”, “Yeşil Hat Tüzüğü” ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen Bölgesine dahil edilmesi hazırlığı” konularında bilgilendirdi, bazı endişelerini ortaya koydu ve önerilerde bulundu.

Örgütler adına ortak açıklama yapan KTSO, Avrupa Konseyi daimi temsilcileri ve Avrupa Parlamentosu milletvekiliyle görüştüklerini belirterek, toplantıların yararlı geçtiği ve karşılıklı görüş alışverişinin ileride de devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin aralık ayındaki toplantısında Taşınmaz Mal Komisyonu’nu ele alacağını, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir şekilde çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, heyetin, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu konusundaki önemini anlatarak, yapılan başvurularla ilgili son bilgileri aktardığı da kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu’nda yalnızca Kıbrıslı Rum kayıplarına atıfla yapılması planlanan anıtla ilgili Kıbrıs Türk tarafının hassasiyetini de gündeme getiren heyet, tek taraflı bir anıt yapmanın Kıbrıs sorunuyla ilgili sürece zarar vereceğini vurguladı. Heyet, parlamenterlere Kıbrıs sorununun 1974’ta başlamadığını, 1950’li yıllara kadar dayandığını ve her iki toplumun kayıplar verdiğini anlattı.

Heyet, Yeşil Hat Tüzüğü’yle ilgili sorunları da gündeme getirerek, sorunların çözülmesinin şart olduğunu belirtip, Yeşil Hat Tüzüğü ticaretinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, heyetin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne alınmasının, büyük bir hata olduğunu anımsattığı, ikinci büyük hatanın ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen bölgesine eklenmesi çabalarının olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Schengen bölgesine eklenirse hayati hatanın ikinci kez tekrarlanmış olacağına işaret eden heyet, Avrupa Birliği’nin kendi hassasiyetlerinin tam aksine aldığı kararlara devam etmesinden duyduğu endişeyi belirtti.

Heyet, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne alınmasının Kıbrıs sorununun çözümünü zorlaştırdığını, Kıbrıslı Rumları çözümden uzaklaştırdığını belirterek, benzer olumsuz bir etkinin, Schengen bölgesine eklenmesiyle yaşanabileceğini vurguladı.