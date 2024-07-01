Beş bölgede sahil temizliği yapılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, sahillerde temizlik çalışması sürdürüldüğünü belirtti ve halka, çevreye çöp bırakmama çağrısında bulundu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, çevre temizliğine katkı sağlama amacıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında sahillerin temizlenmesi maksadıyla, ekipler oluşturulduğu belirtildi.

5 ekip

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahillerinde temizlik yapılması için 5 ekip oluşturulduğu, ekiplerin sabah ve akşam saatlerinde çalıştığı belirtildi.

Temizlik çalışmalarının kalabalık plaj alanları dikkate alınarak planlandığı kaydedilen açıklamada, çalışmaların Gazimağusa’da Palm Beach-Devran Beach arası ve Glapsides Sahili; Yeniboğaziçi’nde Salamis Oteli ve Yeniboğaziçi Halk Plajı bölgeleri, İskele ve Tatlısu’da da halk plajı bölgelerinde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Söz konusu alanlarda çöp bidonları olmasına rağmen, atıkların çevreye gelişi güzel bırakıldığı, özellikle akşam saatlerinde yapılan temizlikte daha fazla çöp toplandığı gözlemlenmektedir. Yapılan temizlik çalışmalarının örnek olması ve halkın daha fazla çevre temizliğine duyarlılık göstermesi tüm halkımızın sorumluluğudur” denildi.