Benli: Çocuklarımızı dünyalı olarak yetiştirmeye devam edeceğiz

Gönyeli Belediyesi eğitime katkılarını sürdürdü, Gönyeli İlkokulu’nda bulunan Mehmet Kofalı Bilgisayar Dersliği yeniledi. Dersliğe son teknolojiye sahip 42 yeni bilgisayar alındı.

Gönyeli İlkokulu Müdürü Rağıp Öztüccar da her zaman yanlarında olan belediye başkanı Ahmet Yalçın Benli ve Gönyeli Belediyesi’ne teşekkür etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, dünyalı çocuklar yetiştirmeye devam edeceklerini, geçmişten aldıkları sorumlulukla geleceğe geçmişini bilen ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir nesil bırakacaklarını söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ayrıca Kofalı ailesine teşekkür etti. Kofalı ailesinin geçmişte bu dersliği yaparak kendilerine sorumluluk yüklediğini anımsatan Benli, “Bizler de çocuklarımıza bilgisayar desteği sunarak, bu güzel merkezde en çağdaş eğitimin sürdürülmesi için adım atıyoruz” dedi.

Benli şunları söyledi: “Eğer biz bugün bu çocukları yarına hazırlayabiliyorsak geceleri rahat uyuyacağız. Bizim Gönyeli Belediyesi olarak tüm ülkede kabul gören bir özelliğimiz var. Ülkenin en güçlü belediyesiyiz. Nasıl bugüne kadar bu çocukların arkasında durduk, bundan sonra da arkalarında duracağız. Nasıl ki bugüne kadar Gönyeli Belediyesi olarak Gönyeli İlkokulu’na desteklerimizi sürdürdük. Bu katkılar bundan sonra da devam edecek. Birçok kuruluşun bu okula ciddi katkıları oldu onlara da teşekkür hepimizin borcudur.

Mehmet Kofalı ailesi de bize bir sorumluluk yükledi. Artık okulların donanımları onların bıraktığı yerden daha da ileriye gidecek. Öğretmen arkadaşlarımın çalışma azimlerine şahit olan biri olarak onlara güveniyorum. Biz güçlerimizi birleştirdik ve birleştirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı birer dünyalı olarak yetiştirmeye devam edeceğiz.”