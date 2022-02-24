“Benimle birlikte iki KKTC yurttaşı daha buradayız”

Cenk Mutluyakalı





Ukrayna’da görev yapan, Kuzey Kıbrıs Türkcell eski Genel Müdürü, yine aynı grubun işletmesi olan Lifecell’in müdürlüğünü yapan İsmet Yazıcı ile konuştuk.



Kiev’de ve savaşı en yakından hisseden isimlerden biri… Yazıcı aynı zamanda ‘KKTC yurttaşı’ ve Çatalköy’de de yaşıyor.



Şimdi Kiev’de…



“Evet, Kiev’deyiz; savaşın ne kadar aptalca, ne kadar insanlık dışı bir şey olduğuna bir kez daha tanıklık ediyoruz hep birlikte maalesef…” diyor.



Nedir tam olarak yaşanan, sizin hayatınıza yansıyan, neler oluyor?

“Sabah 05:30 civarı askeri noktaların vurulmaya başladığı konusunda telefon aramaları almaya başladım… Mesai sabah 06:00 da başladı bugün… İnsanlar toplu halde Kiev’in dışına çıkmaya başladı. Yollarda büyük bir yığılma oldu. Saatlerdir ilerlemeye çalışanlar var… Marketlere, bankalara akın oldu. Kiev içinde falan bir sıcak çatışma yok. Ama ne kadar uzakta ya da yakında olduğu sorusunun yanıtı saat bazında değişebiliyor.”



Kiev'in dışına nereye gidiyorlar? Ne konuşuluyor? Ukrayna'da nasıl bir duygu var?

“Ukrayna’nın batısına gidiyorlar. Moldova, Romanya, Macaristan, Polonya ve Slovenya sınırları var. Ama kümelemişsen şehir Lviv. Polonya sınırına da çok yakın aynı zamanda… Ukrayna’lılar çok iyimserdi bu sabaha kadar… Beklenti; Donetsk, Lugansk ile sınırlı bir hareket olacağını düşünüyor, inanıyorlardı. En azından sokaktaki insanın hissiyatı ve düşüncesi bu yöndeydi. Bugün Kiev’de yaşanan en basit anlatımla büyük bir hayal kırıklığı oldu diye düşünüyorum…”



Ne olacak? Siz işletme olarak ne yapacaksınız? Ne kadar Türkiye yurttaşı var orada? Kıbrıslı Türk var mı işletmenizde?



“Şu anda benimle birlikte 2 KKTC vatandaşı daha var burada. Üst Yönetim Takımında Mahmut Şeref Erüreten - CTO ( Chief Technical Officer) ve Ozan Çağlar Aslan - CMO ( Chief Marketing Officer.)

Alp Ağcataş bizim CIO ( Chief İnformation Officer.)

Onu özellikle dışarıda tuttuk ki kritik cyber ataklar olduğunda, tamamen sakin ortamdan işlere destek olabilsin diye. İstanbul’da…

Toplamda 20 ye yakın Türk personelimiz var.”



Güvende misiniz, nasıl bir strateji izlenecek? Şirket olarak ne yapacaksınız?



“Bizim şirket stratejimiz öncelikle milyonlarca müşterimize kesintisiz iletişim sağlayabilmek. İnsanlar ekmek su gibi iletişime ihtiyaç duyuyor böyle zamanlarda. Kendi güvenliğimizi, çalışanlarımızın güvenliğini elbette çok önemsiyor ve hiç bir çalışanımızın risk almasını istemiyoruz. Sürekli iletişim haindeyiz. Umudumuz bu saldırının bir an önce sona ermesi ve barışın hakim olması…”



‘Sokaktaki insan bu kadarını beklemiyordu’



Ukrayna yurttaşı çalışanlarınız ne yapıyor? Askere çağrılan oldu mu? Sıkıyönetim şartları nedir?

“Ülkede Olağanüstü Hal ve sıkıyönetim ilan edildi. Ukrayna kanunlarına uygun olarak, belli kriterlerde olanlar (yedekler) ülke savunmasına destek için çağrılmaya başladı. An itibarı ile kesin sayı vermem mümkün değil. Sıkıyönetim şartları, genel itibarı ile ülkede gereksiz bir paniği önlemek amaçlı diye değerlendiriyorum.”

Çok fazla da meşgul etmeden… Bu noktaya gelineceği tahmin ediliyor muydu? Ve nedir beklenti? Genel hayat durdu mu? Okullar, iş yerleri, tatil mi oldu her yer?

“Sokaktaki insan bu kadarını beklemiyordu. Okullar dün açıktı ama bugün kapandı, doğal olarak.

Sokaklar tenhalaştı. Bu coğrafya da Daça kültürü vardır; ormanda, dağda küçük evleri vardır insanların. Oralara ve ülkenin batısına bir nüfus kayması oldu. İş yerleri zaten Covid nedeniyle çok uzun bir süredir çok az insan barındırıyor. Online çok yaygın... Ama bugün sokaklarda baktım; bütün küçük cafe, dükkan vs her yer kapalıydı. Bugün hepimiz için büyük bir şok günüydü.



Beklenti nedir, demiştin. Bu sorunun cevabı; Kimin beklentisi? Batı dünyası, Rusya ve Ukrayna… Beklentilerin uzlaşmaz çelişkisi bizi bu noktaya getirdi ya zaten…



Ukrayna… Kendi sınırları içinde, egemen, bağımsız ve barışçıl bir hayat yaşamak ve yaşatmak istiyor.”