Bengihan: “Sendikamız Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın siyasi emellere alet edilmesine izin vermeyecektir”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini görevden alarak yerine yeni kişileri atamasını eleştirdi.

Bengihan, “Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda örgütlü olan sendikamız, halkın malı olan Banka’nın birilerinin siyasi emellerine malzeme yapılmasını asla kabul etmeyecek” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“UBP-DP-YDP Hükümeti bir kez daha yasaları çiğneyerek Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini Banka Ana Sözleşme ve Tüzüğü’nün 64. Maddesi’nde belirtilen görev süreleri dolmadan ve 76. Madde’de belirtilen gerekçeler oluşmadan görevden almış ve yerlerine yenilerini atamıştır.

Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD. Ana Sözleşme ve Tüzüğünün 61. Maddesi ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın 31’inci maddesinde “Vakıflar İdaresini temsil edecek olan üyeler Başbakanın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından atanır” şeklinde düzenleme olmasına rağmen, bu maddeye aykırı şekilde Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığının 1929/2022 no’lu önergesi ile, ve Tüzüğün 61. Maddesi gereği olan KKTC Merkez Bankası’nın onayı alınmadan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri atanmıştır.

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda örgütlü olan sendikamız, halkın malı olan Banka’nın birilerinin siyasi emellerine malzeme yapılmasını asla kabul etmeyecek. Sendikamız, gerek hukuk yoluyla gerekse eylemlerle Kıbrıs Vakıflar Bankası’na halkımız adına sahip çıkacaktır.”