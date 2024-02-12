“Ben polisim diyerek 1000 Sterlin çaldı”

Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da birçok suç işleyen, insanları polis olduğunu söyleyerek dolandıran E.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, geçtiğimiz Perşembe günü Ortaköy'de bulunan Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Moonstar Döviz isimli iş yerine giderek kasiyere hitaben "Ben Salih Polis, tanımadın mı, yaşlandın sen artık" diyerek polis olmadığı halde kendini polis olarak tanıtıp 1000 sterlin satın almak istediğini beyan ederek, kendisine verilen 1000 sterlin parayı alıp karşılığında herhangi bir ücret ödemeden iş yerinden kaçarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün iş yerinin kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının para aldığını ve kasiyerin başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek parayı alıp gittiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının 8 Şubat’ta Mağusa’da işlediği sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, Mağusa’da tahkikatının tamamlanması üzerine zanlıyı önceki gün teslim aldıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlının benzer 224 tane sabıkası olduğunu, birçok kez ceza evine girip çıktığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.