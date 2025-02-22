Bellapais’deki çalışmalar tamamlandı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Bellapais’deki aydınlatma direklerinin ve yol ortası taş işlemelerin Manastırın içindeki motiflerden esinlenerek, kötü hava koşullarına rağmen bugün itibariyle tamamlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şenkul, yol ortası taş işleme ve aydınlatma direklerinin tamamlanmasının ardından sırada Park tabelası ve benzeri işaretlerinin dokuya uygun işaretlerle değiştirilmesi işlemi olduğunu kaydetti.