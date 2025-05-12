Bellapais Müzik Festivali 16 Mayıs’ta başlıyor
27. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali 16 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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27. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali 16 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs’ın en köklü klasik müzik etkinliği olan Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın himayesinde, tarihi Bellapais Manastırı’nda yer alacak.
Türkiye, Avrupa ve Afrika’dan seçkin sanatçıların yer alacağı festivalde, klasik müziğin farklı renkleri ve kültürler arası müzikal iş birlikleri sahneye taşınacak.
Konserler 20.30'da başlayacak ve giriş 500 TL olacak; biletler Bellapais gişesi ve konser girişinden satın alınabilecek.
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