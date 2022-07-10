Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır aktivistlerinden Escape Beach Club'ta eylem

Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır aktivistleri, Escape Beach Club'ta bir ailenin girişine sorun çıkarıldığı ve çocukların sandviç yemesine izin verilmediği gerekçesiyle eylem düzenliyor.

‘Savdviçini al da gel’ sloganıyla 11 Temmuz saat 18.00’de Escape Beach Club'ta Beleş Deniz eylemi düzenliyor.

Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır aktivistleri, sosyal medyadan yaptığı duyuruda; “Bir ailenin girişine sorun çıkaran ve çocukların sandviç yemesine izin vermeyen Escape Beach Club'ta akşam yemeğine gidiyoruz. 11 Temmuz Pazartesi saat 6'da (18.00'de) sandviçini al da gel!” denildi.

Hatırlanacağı üzere; dün bir vatandaş, çocuklarıyla birlikte Escape Beach Club'a gittiğini ve sorun yaşadığını sosyal medya hesabından paylasmıştı. Girişte sorun cıkarıldığını savunan vatandaş,akabinde çocuklarının tesisin restoranından değil de yanında getirdiği sandviçleri yediği için sahilden çıkarıldığını iddia etmişti.