“Belediye çalışanlarının ilk yardım konusunda eğitilmesi gerek”

Güzelyurt Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve ilgili paydaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde, "Deprem sırasında oluşabilecek ihtiyaçlar için önceden alınabilecek tedbirler" başlığıyla önerilerini Güzelyurt Belediyesi’ne sundu.

Önerilerde, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın ilan ettiği “toplanma alanlarının” gerçek anlamda güvenli olup olmadığının belirlenmesi ve alanların sürekli olarak temiz tutulması gerektiği belirtildi.

Acil bir durumda, vatandaşın ulaşabileceği telefon hatlarının tespit edilmesi ve bu hatları kullanacak personelin 24 saat esasına göre çalışabilecek şekilde, şimdiden tespit edilerek eğitilmesi gerektiği de ifade edildi ve “Bu personellerin yabancı dil bilgisinin olup olmadığına da dikkat edilmesi” önerildi.

Öneriler arasında, “Toplu yemek yapımına imkan sağlayacak mutfak ekipmanlarının acil durumlar için tedarik edilmesi veya bölgede mevcut ise turizm tesisleri ile bağlantı sağlanmak suretiyle bu kapasitenin oluşturulması. Acil durumlarda kullanılmak üzere bölgedeki su tankerlerinin irtibat bilgilerinin alınması, kullanılabilecek su kuyularının belirlenmesi, arızalı kuyu varsa bunların tamirinin yapılması. Belediye çalışanlarının ilk yardım konusunda eğitilmesi ve acil bir durumda göreve hazır olabilmeleri için çalışma yapılması” gibi öneriler de yer aldı.