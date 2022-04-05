Belediye çalışanları eyleminde gerginlik!

Dikmen Belediyesi ve Yeniboğaziçi belediyesi çalışanlarının Meclis önündeki eyleminde gergin anlar yaşandı.

Hükümetin 'reform' iddiasıyla hazırladığı yasa tasarısı ile kapatılması gündemde olan iki belediyenin çalışanları ile polis arasında itiş kakış yaşandı.

Çalışanlar arasında komite çalışmaları devam eden tasarı ile ilgili bazı iddiaların eylem alanında dillendirilmesi ile gerginlik arttı.

Eylem yerinde “Hükümet 14 belediye üzerinde anlaştı Tatlısu ayrı kalacak kapanmayacak, Dikmen ve Yenibogaziçi kapanacak” şeklinde dolaşan söylentiler üzerine çalışanlar eylemin dozunu artırdı.

CTP Milletvekilleri de Meclis önündeki eylemcilere destek veriyor.

Bazı eylemciler, "Bizi kapınızda süründürüyorsunuz, yazıktır, sandıkta CTP'li başkanları saf dışı bırakamadınız, bu yolu deniyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Girne Kapısı, Kuğulu Park istikametinden Meclis'e doğru akan trafik, Dereboyu caddesine verildi. Eylemciler iş araçlarıyla Meclis önünü kapadı. Bu trafik sıkışıklığı şehir merkezinde de yoğun olarak hissedildi.

Sendika başkanları da belediyelere Meclis önünde destek belirtti: "Hükümetin ölü taklidi yaptığı" ifade edilerek, emekçilere kulak verilmeden, toplumsal yarar gütmeyen bir çalışma yapıldığı kaydedildi.

Dikmen Belediyesi de Meclis önüne taşındı