Dikmen Belediyesi de Meclis önüne taşındı
Yeniboğaziçi Belediyesi'nin Meclis önüne taşıdığı eyleme Dikmen Belediyesi de katıldı. Belediye çalışanları Meclis binası önüne çadır kurdu.
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Yeniboğaziçi Belediyesi'nin Meclis önüne taşıdığı eyleme Dikmen Belediyesi de katıldı. Belediye çalışanları Meclis binası önüne çadır kurdu.
“Yerel yönetim” iddiasıyla hükümetin hazırladığı yasa tasarısı ile kapatılacak belediyeler arasında yer alan iki belediyenin çalışanları çadır eylemi ile Meclis önünde direnme kararı aldı.
Zurnacılar: “Net bir cevap alana kadar eylemimize devam edeceğiz”
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